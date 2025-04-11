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Джастин Тимберлейк даст концерт в Баку: Названа дата и место выступления - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:12 - Сегодня
Джастин Тимберлейк даст концерт в Баку: Названа дата и место выступления - ВИДЕО

В настоящее время Джастин Тимберлейк находится в разгаре мирового турне Forget Tomorrow, которое включает выступления в крупнейших городах мира и является одним из самых ожидаемых музыкальных событий последних лет.

В рамках мирового тура Дж.Тимберлейк даст концерт и в столице Азербайджана – выступление всемирно известного артиста состоится 27 июля на Бакинском олимпийском стадионе.

«Этот незабываемый момент станет возможным благодаря iTicket Production и Dream Group International» - отмечается на официальной странице iTicket в социальной сети Instagram.

Билеты поступят в продажу 14 апреля в 12:00 на официальном сайте iTicket.az, в мобильном приложении и во всех городских кассах.

Джастин Тимберлейк - американский певец, композитор, актёр и продюсер, один из самых успешных и влиятельных артистов современности. Он родился 31 января 1981 года в Мемфисе, Теннесси. Дж.Тимберлейк начал свою карьеру в составе поп-группы N Sync, которая приобрела мировую популярность в конце 1990-х - начале 2000-х. В 2002 году он начал сольную карьеру и с тех пор выпустил несколько успешных альбомов, таких как «Justified», «FutureSex/LoveSounds» и «The 20/20 Experience».

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