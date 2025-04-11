Иреван опроверг слухи о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве
Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве 9 мая не планируется.
Как сообщают армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
По ее словам, 9 мая не запланирована встреча в трехстороннем формате с участием лидеров трех стран.
Ранее армянские СМИ распространили информацию о возможной трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьера Армении Николом Пашиняном 9 мая в Москве до начала парада на Красной площади.
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