Иреван опроверг слухи о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве

Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве 9 мая не планируется.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, 9 мая не запланирована встреча в трехстороннем формате с участием лидеров трех стран.

Ранее армянские СМИ распространили информацию о возможной трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьера Армении Николом Пашиняном 9 мая в Москве до начала парада на Красной площади.