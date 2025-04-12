Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели встречу в Анталии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Антальском дипломатическом форуме встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

На встрече обсуждены стоящие на повестке азербайджано-турецкого союза политические, экономические, транспортные и коммуникационные вопросы, гуманитарные проблемы, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также вопросы безопасности.

Отмечено, что дипломатический форум в Анталии, который проводится уже в четвертый раз, стал одной из важнейших платформ для обсуждения актуальных вопросов международных отношений.

Особое внимание уделено важности переговоров и дипломатии в решении проблем безопасности и нестабильности, наблюдающихся в региональном и международном контекстах.

Отмечено с удовлетворением, что союз, основанный на азербайджано-турецком братстве, успешно продолжается на всех уровнях и платформах.

Подчеркнута исключительная роль диалога между лидерами обеих стран в расширении двусторонних отношений.

Особое внимание уделено укреплению сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в частности, в рамках Организации тюркских государств.

Байрамов также подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, об усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и существующих препятствиях.