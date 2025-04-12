Мехрибан Алиева приняла участие в панельном заседании Антальского дипломатического форума - ФОТО

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и её дочь Лейла Алиева приняли участие в панельном заседании под названием «Построение будущего в расколовшемся мире: Трансформирующая сила образования», проведенном 12 апреля в рамках Антальского дипломатического форума.

Перед началом мероприятия состоялось ознакомление со стендом Дома африканской культуры. Целью Дома африканской культуры, созданного в 2016 году по инициативе Первой леди Турции Эмине Эрдоган, является популяризация ручного труда африканских женщин, превращение их деятельности в экономическую ценность и укрепление культурной солидарности.

На панельном заседании подробно обсуждалась важность развития образования.

В своем выступлении Эмине Эрдоган подчеркнула особую значимость образования в эпоху множащихся войн. Она отметила, что сегодня образование важно как никогда — для социальной вовлеченности и устойчивого развития.