Азербайджан впервые примет турнир UFC - ФОТО

UFC — ведущая мировая организация в сфере смешанных единоборств — совместно с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и операционной компанией Baku City Circuit (BCC) сегодня объявила о проведении дебютного турнира UFC в Баку 21 июня (суббота) на арене Baku Crystal Hall.

В главном бою вечера сразятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и 4-й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7-й номер рейтинга Халил Раунтри-младший.

Билеты на UFC FIGHT NIGHT: HILL vs. ROUNTREE JR поступят в продажу в пятницу, 25 апреля, в 10:00 по азербайджанскому времени на платформе iTicket. Члены клуба UFC Fight Club смогут приобрести билеты раньше — в среду, 23 апреля. Для тех, кто заранее зарегистрировался, продажа начнётся в четверг, 24 апреля.

Партнёрство было официально объявлено на церемонии подписания в Майами при участии президента и CEO UFC Дэйны Уайта и министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, накануне турнира UFC 314: VOLKANOVSKI vs. LOPES.

“Азербайджан и город Баку имеют невероятный опыт проведения глобальных спортивных мероприятий,” — отметил глава UFC Дэйна Уайт. — “У нас так много выдающихся бойцов из этого региона, что Баку стал естественным выбором для следующего этапа развития. Я рад представить дебютный турнир 21 июня.”

Фарид Гаибов, министр молодежи и спорта Азербайджана, подчеркнул значимость события:

«Проведение UFC в Баку — это ещё одна важная веха в наших усилиях по развитию Азербайджана как регионального лидера в сфере спорта. Благодаря неизменной поддержке и вниманию Президента Ильхама Алиева, а также его успешной спортивной политике, Азербайджан завоевал международное признание в мире спорта, а город Баку утвердился как ключевой центр проведения крупных международных спортивных мероприятий. Это партнёрство с UFC ещё больше укрепляет нашу репутацию как глобального спортивного хаба, демонстрируя нашу приверженность развитию спорта и международному сотрудничеству»

Магсуд Фарзуллаев, генеральный директор операционной компании Baku City Circuit, добавил:

“После успешного сотрудничества с Формулой-1, партнёрство с UFC — логичный и амбициозный шаг. Турнир подчеркнёт уровень спортивной инфраструктуры Баку и повысит узнаваемость Азербайджана в мировом сообществе. Мы гордимся вкладом в развитие боевых искусств в регионе.”

Бывший чемпион Джамаал Хилл (12-3, 1 NC, Мичиган, США) возвращается в октагон во второй раз в 2025 году. Первый чемпион UFC из программы Dana White’s Contender Series, он добился титульного боя после побед над Тиаго Сантосом, Джонни Уокером и Джимми Крутом. В бою с Раунтри он намерен громко напомнить о себе и вернуться в титульную гонку.

Халил Раунтри-мл. (14-6, 1 NC, Невада, США) проведёт первый бой после зрелищной “Битвы вечера” против Алекса Перейры на UFC 307. Опасный ударник с девятью нокаутами в активе, он одерживал победы над Крисом Даукаусом, Карлом Роберсоном и Модестасом Баукаускасом. Его цель — войти в топ-5, заняв место Хилла.

На насыщенной боевой карте также ожидается возвращение Кёдзи Хоригути (34-5, Флорида, США, родом из Гуммы, Япония), который стремится стать первым японским чемпионом UFC. Ему будет противостоять 10-й номер рейтинга наилегчайшего веса Тагир Уланбеков (16-2, Махачкала, Россия), тренирующийся под руководством бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В супертяжёлом весе нас ждёт столкновение гигантов: 5-й номер рейтинга Кёртис Блейдс (18-5, Чикаго, США) встретится с участником Dana White’s Contender Series Ризваном Куниеевым (13-2-1, Дагестан, Россия), который дебютирует в UFC и намерен заявить о себе.

Дополнительные бои турнира:

Исмаил Наурдиев (24-7, Рабат, Марокко) против Джунён Пака (18-6, Сеул, Южная Корея) — средний вес

Хамди Абдельвахаб (6-0, Нью-Йорк, США, родом из Каира, Египет) против Мохаммеда Усмана (10-4, Техас, США) — тяжёлый вес

Ирина Алексеева (5-2, Челябинск, Россия) против Клаудии Сыгулы (6-2, Лодзь, Польша) — легчайший вес (женщины)

Дарья Железнякова (9-2, Париж, Франция, родом из Санкт-Петербурга, Россия) против Мелиссы Маллинс (7-1, Ковентри, Англия) — легчайший вес (женщины)

Атлеты из Азербайджана быстро завоёвывают позиции в UFC, демонстрируя высокий уровень борьбы, ударной техники и духа. Один из самых ярких представителей — Рафаэль Физиев, который доминировал в боях с такими звёздами, как Рафаэль Дос Аньос и Кинг Грин.

Учитывая историю аншлагов на турнирах UFC, поклонникам рекомендуется заранее зарегистрировать интерес на сайте ufc.com/Baku и следить за обновлениями в соцсетях @UFCEurasia.

О UFC®

UFC® — ведущая мировая организация в области смешанных единоборств (MMA), насчитывающая более 700 миллионов фанатов и около 300 миллионов подписчиков в соцсетях. Ежегодно UFC проводит более 40 турниров в крупнейших аренах по всему миру, вещая более чем в 950 миллионов домохозяйств в 170+ странах. В ростере UFC — лучшие бойцы MMA из 70+ стран. Цифровые платформы UFC включают UFC FIGHT PASS®, один из крупнейших стриминговых сервисов в боевых искусствах. UFC входит в состав TKO Group Holdings (NYSE: TKO) и базируется в Лас-Вегасе, США. Подробнее — на UFC.com, а также в соцсетях @UFC (X, Snapchat, Instagram, TikTok), Facebook.com/UFC.