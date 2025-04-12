В Марокко самолет приземлился за пределами ВПП - ФОТО

В Марокко возле международного аэропорта Фес-Саис частный самолет H25B отклонился от взлетно-посадочной полосы и приземлился за ее пределами.

Об этом сообщает Morocco World News.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. По данным издания, трое членов экипажа получили ранения, пассажиров на борту не было.

На сайте газеты опубликованы фотографии, на которых видно, что самолет врезался в забор и получил повреждения. Причины произошедшего пока не установлены.

Источник: RBC