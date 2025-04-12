Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу - ФОТО - ВИДЕО
Встреча министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым прошла в рамках проходящего в Анталии дипломатического форума.
Об этом сообщается на странице оборонного ведомства Турции в социальной сети Х.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan’ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirdikleri ikili görüşmeden görüntüler… #MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/qsI0XyPB9C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2025
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan kardeş ülke Azerbaycan’ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/1JjTpI4DVz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2025