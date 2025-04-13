Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Сирию.

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов на церемонии закрытия IV Дипломатического форума в Анталье.

Подчеркнув, что точная дата визита пока не известна, министр отметил, что Анкара демонстрирует решительную и последовательную позицию касательно Дамаска.

Х.Фидан также отметил, что на последней встрече глав МИД стран-членов НАТО обсуждались дипломатические шаги, которые будут предприняты в связи с защитой Сирии.