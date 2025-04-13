Пиастри стал победителем Гран-при Бахрейна Формулы 1
Сегодня, 13 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» состоялась гонка Гран-при Бахрейна, победителем которой стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, тройку сильнейших замкнул Ландо Норрис («Макларен»).
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 57 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +15.499.
3. Ландо Норрис («Макларен») +16.273.
4. Шарль Леклер («Феррари») +19.679.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +27.993.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +34.395.
7. Пьер Гасли («Альпин») +36.002.
8.Эстебан Окон («Хаас») +44.244.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +45.061.
10. Оливер Берман («Хаас») +47.594.
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +48.061.
12. Александер Албон («Уильямс») +48.839.
13. Джек Дуэн («Альпин») +52.806.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +53.472.
15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +56.314.
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:00.340.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:04.435.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:05.489.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:06.872
20. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл с дистанции после 51 круга.