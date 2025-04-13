На аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Анталью - ВИДЕО

На аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Анталью.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турецкую Республику (05.03.2025)".