На аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Анталью - ВИДЕО
На аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Анталью.
Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турецкую Республику (05.03.2025)".
Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına işgüzar səfəri (10-12.04.2025) pic.twitter.com/6p5qLW3Btt — İlham Əliyev (@azpresident) April 12, 2025
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