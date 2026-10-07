Azercell — эксклюзивный партнер «Gamesummit» и «Omni AI Summit»

10 октября при эксклюзивном партнерстве Azercell состоятся «Gamesummit» и «OMNI AI Summit».

Мероприятие соберет в Азербайджане ведущие мировые технологические компании, экспертов и отраслевых специалистов в сферах игр и искусственного интеллекта. На саммите, в котором примут участие представители Google, Xsolla, Microsoft/Xbox, BytePlus, Wonderful AI и других международных компаний, обсудят актуальные тренды технологической индустрии и направления ее будущего развития.

В рамках мероприятия пройдут выступления, панельные дискуссии и тематические сессии. В центре внимания «Gamesummit» будут глобальное развитие игровой индустрии, новые бизнес-модели и будущее игровой экосистемы, а «AI Summit» — применение искусственного интеллекта в бизнесе, решения на базе ИИ нового поколения и влияние технологий на различные сферы.

Это партнерство отражает стратегические направления деятельности Azercell — расширение портфеля цифровых продуктов, а также развитие внедрения инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

На мероприятии компания представит «Игровой портал», недавно запущенный в ее мобильном приложении. Портал, объединяющий игры, турниры и викторины, — новый шаг Azercell в сфере цифровых развлечений. Компания развивает интерактивные игры и решения для цифрового досуга, отвечающие разным интересам пользователей. На стенде Azercell посетители смогут ближе познакомиться с возможностями портала, протестировать игры и принять участие в турнирах.

Искусственный интеллект, в свою очередь, является одним из стратегических направлений технологической трансформации Azercell и активно интегрируется в клиентское обслуживание, управление сетью, кибербезопасность и внутренние бизнес-процессы компании.

Выступая партнером мероприятия, Azercell вносит вклад в обмен знаниями и опытом в области искусственного интеллекта в стране, более широкое применение технологий в бизнесе и развитие местной цифровой экосистемы.