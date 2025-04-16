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Как найденная в Гяндже девочка оказалась в приюте? - Комментарий

Фаига Мамедова17:20 - 16 / 04 / 2025
Как найденная в Гяндже девочка оказалась в приюте? - Комментарий

Некоторое время назад общественность была потрясена и обеспокоена новостью об исчезновении 13-летней А.Сулеймановой (2012 года рождения), ученицы из села Бозалганлы Товузского района.

Как сообщало учебное заведение, где училась девочка, А.Сулейманова является травмированным ребенком и ученицей с определенными трудностями, с ней неоднократно работал школьный психолог.

Отец девочки подтвердил эту информацию, добавив, что из-за развода с супругой А.Сулейманова проживает с ним, бабушкой и дедушкой, а также отметил ее чувствительность и предыдущие консультации с психологом.

Позже появилась информация о том, что девочку видели в Гяндже выходящей из автобуса возле одной из городских больниц. После продолжительных поисков подросток был действительно найден в Гяндже и возвращен семье.

Однако на этом история А.Сулеймановой не закончилась. Как сообщила руководитель Общественного объединения «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде, девочка была помещена в приют.

«Ребенок уже три дня находится в нашем центре. Ей оказывается необходимая психологическая поддержка. Ее адаптация проходит совершенно нормально. Вопрос о переводе в школу также решается, и с 14 апреля она начнет посещать занятия в ближайшей школе», - заявляла тогда К.Агазаде.

После того как девочку вернули домой, общественность закономерно задалась вопросом о причинах ее последующего помещения в приют. Чтобы разъяснить этот вопрос, мы обратились в Общественное объединение «Дети Азербайджана».

В организации подтвердили информацию 1news.az, уточнив, что А.Сулейманова была помещена в приют по просьбе ее матери, которая считает необходимым прохождение ребенком реабилитационного периода.

«Длительность реабилитации индивидуальна и зависит от психологического состояния ребенка, пережитой травмы и ситуации в целом, но минимальный срок составляет два месяца. Помещение девочки в приют было оформлено на основании официального письма из полицейского участка с участием матери», - сообщили в структуре.

Кроме того, мы затронули еще один немаловажный и потрясший общественность вопрос о восьмикласснице из Ярдымлы. Согласно предварительным данным, несовершеннолетняя стала жертвой сексуального насилия и была принуждена к проституции.

Позже распространилась информация о том, что девочке и ее несовершеннолетнему брату был назначен опекун, и их планировали разместить в одном из приютов в Баку.

В ответ на наш запрос представители организации Общественное объединение «Дети Азербайджана» сообщили, что данное дело является частью крупного уголовного расследования, в связи с чем они не могут комментировать ситуацию на данный момент. Однако общественности будет предоставлена информация об итогах расследования в будущем.

Таким образом, в настоящее время 13-летней А.Сулеймановой оказывается всесторонняя поддержка, направленная на ее психологическую реабилитацию и дальнейшую адаптацию к образовательному процессу.

Будем надеяться, что девочка благополучно завершит период реабилитации и сможет вернуться к обычной жизни.

Мы также будем следить за дальнейшим развитием событий по второму делу, в рамках которого в настоящее время ведется крупное уголовное расследование и проинформируем общественность об итоговом решении, которое будет принято.

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