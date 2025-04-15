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Президент Грузии посетил Центр Гейдара Алиева - ФОТО

First News Media20:00 - 15 / 04 / 2025
Президент Грузии посетил Центр Гейдара Алиева - ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Грузии Михеил Кавелашвили 15 апреля посетил Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гостю была предоставлена информация об архитектурном шедевре мирового уровня – Центре Гейдара Алиева. Было отмечено, что деятельность центра направлена на глубокое изучение и исследование богатого наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, его философии государственности, идеологии азербайджанства.

В расположенном в центре Музее Гейдара Алиева в виртуальном формате представлены различные аспекты деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости Азербайджана.

Президент Грузии сначала осмотрел автомобили, находившиеся в официальном пользовании великого лидера в период его руководства Азербайджаном – с 1969 по 2003 год.

Гостя также заинтересовали экспонаты, фотографии и мультимедийный зал, отражающие различные периоды деятельности общенационального лидера как во времена советской власти, так и в годы независимости.

Президент Грузии ознакомился с выставкой «Жемчужины Азербайджана», где представлены уникальные экспонаты, связанные с природными богатствами нашей страны, ее многовековой историей и культурным наследием. Здесь экспонируются редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроткачества, в оригинальной – звуковой форме представлены старинные музыкальные инструменты. Было сообщено, что посетители могут ознакомиться на выставке, где представлены азербайджанские национальные костюмы, старинные монеты, также со священными книгами на различных языках.

Президент Грузии Михеил Кавелашвили, также посетивший «Выставку классических автомобилей», далее оставил запись в Книге памяти.

Президент Грузии покинул центр с приятным впечатлением.

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