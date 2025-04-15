Франция мучает народ Гваделупы: Мужчин заковывают в цепи, женщин и детей увозят в неизвестном направлении

Мужчин заковывают в цепи, женщин и детей среди ночи увозят в неизвестном направлении. Французский колониализм — это травма, передающаяся из поколения в поколение.

Об этом Report в кулуарах международной конференции "Деколонизация: Тихая революция", организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявила заместитель председателя Международного движения за репарации "Гваделупа" (Гваделупа) Шанталь Ибрагим.

Она привлекла внимание к горьким последствиям французского колониализма, отметив, что повторяющиеся на протяжении веков сцены насилия оставили неизгладимый след в коллективной памяти народа Гваделупы.

"Они разрушают дома. За дверями, в которые стучат среди ночи, слышны крики. Приказы на чужих языках вызывают панику повсюду. Мужчин заковывают в цепи, женщин и детей среди ночи выводят из домов и увозят в неизвестном направлении. На следующий день дома пустеют, города затихают, поля остаются заброшенными. Это травма, передающаяся из поколения в поколение", - сказала Ш.Ибрагим.

По ее словам, народ Гваделупы, несмотря на причиненные страдания, не отступает от борьбы за свободу.

"Мы сопротивляемся и не подчиняемся оккупантам, мы боремся, создавая свободные сообщества против колониализма, справедливо восставая, защищая нашу культуру. Креольский язык, несмотря на [государственный] французский, является основной ценностью, которая нас объединяет. Наши танцы, песни и образ жизни — это наша идентичность", - констатировала делегат.

Она подчеркнула, что процесс деколонизации должен проводиться не только на политическом, но и на историческом, культурном и социальном уровнях.

"Мы должны продолжать борьбу против отчуждения. Наша молодежь должна знать свою историю, эта история должна дать им силу формировать себя", - заключила Шанталь Ибрагим.