АЖД: Движение поездов восстановлено согласно графику - ОБНОВЛЕНО

В связи с нестабильными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продолжает свою деятельность в усиленном режиме для обеспечения безопасности движения и безопасной доставки пассажиров к месту назначения.

Как сообщили 1news.az в АЖД, в настоящее время движение поездов восстановлено согласно графику.

Ведомство призывает участников движения быть предельно внимательными и осторожными при использовании железнодорожных переездов в такую погоду, а также просит пассажиров соблюдать осторожность при ожидании поездов на станциях и платформах.

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Наблюдаются задержки в движении поездов по маршрутам Абшерон- кольцевая, Баку–Агстафа–Баку и Баку–Балакен-Баку, говорится в сообщении Азербайджанских железных дорог.

Это связано с нестабильными погодными условиями на территории страны. Сильный ветрем и ливни привели на ряде участков к скоплению воды, падению деревьев на контактную сеть и отключению электроэнергии.

Отмечается, что АЖД работает в усиленном режиме с целью обеспечения безопасности движения, безопасной транспортировки пассажиров по пунктам прибытия.

Также АЖД оперативно реагирует на всех случаи и принимает меры по устранению последствий.

АЖД рекомендует участникам движения проявлять повышенную бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов в подобных погодных условиях, просит пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.