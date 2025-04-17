Байрамов: Наблюдается положительная динамика в торговых отношениях Азербайджана и Словении

Азербайджан и Словения обладают потенциалом для расширения торгово-экономических отношений.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Таней Файон.

«Наблюдается положительная динамика, но потенциал торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Словенией пока еще не полностью раскрыт», - сказал Байрамов.