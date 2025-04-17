Байрамов: Встреча представителей МИД в Тбилиси - подтверждение новых реалий в регионе

Встреча заместителей глав МИД трех стран Южного Кавказа в Тбилиси - подтверждение новых реалий в регионе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной конференции со своей коллегой из Словении Таней Файон.

Байрамов напомнил, что в целом прекращение 30-летней оккупации положило начало новым процессам в регионе Южного Кавказа, появились новые возможности взаимодействия.

«Например, параллельно с нашей сегодняшней встречей с главой МИД Словении в Баку сейчас в Тбилиси проходит встреча заместителей глав МИД трех стран Южного Кавказа - Азербайджана, Грузии и Армении. В повестке региональные вопросы, которые касаются наших трех стран. Это подтверждает, что в регионе сформировалась новая реальность. Несмотря на наличие нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией, страны могут обсудить вопросы, которые касаются нашего региона - Южного Кавказа», - сказал Байрамов.