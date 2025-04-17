ЕС на операции по разминированию в Азербайджане направил 23 млн евро

Общий объем финансирования со стороны Европейского Союза (ЕС) операций по разминированию в Азербайджане с учетом средств, выделяемых в текущем году, достигнет порядка 23 млн евро.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в офисе внешних связей и политики безопасности ЕС.

«Вместе с 10 млн евро, которые ЕС намерен мобилизовать для Международного центра передового опыта и обучения по разминированию на 2024-2025гг, поддержка ЕС операций по разминированию в Азербайджане в общей сложности достигнет примерно 23 млн евро», - отмечается в информации.

В Брюсселе отметили, что ЕС является крупнейшим международным донором в сфере операций по разминированию в Азербайджане и содействует обеспечению безопасного доступа населения к природным ресурсам, а также создания условий для безопасного и достойного возвращения населения на родные земли:

«ЕС вместе с государствами-членами в мае 2024 года запустил инициативу Европейской команды по борьбе с минами для наращивания потенциала, обучения, повышения осведомленности о минных рисках и информирования, а также оказания помощи пострадавшим. Помощь также оказывается в рамках этой инициативы».