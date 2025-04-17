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«Забудьте о войне между Арменией и Азербайджаном»: Пашинян выступил с призывом

First News Media16:30 - 17 / 04 / 2025
«Забудьте о войне между Арменией и Азербайджаном»: Пашинян выступил с призывом

Премьер Никол Пашинян заявил, что текст мирного договора согласован, призвав забыть об эскалации и войне между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, правительство Армении не будет предпринимать шагов или делать заявлений, противоречащих этой логике, передают армянские СМИ.

Выступая в парламенте, глава правительства сделал ряд других резонансных заявлений. В частности, он заявил, что в Армении началась новая революция — социально-психологическая, которую он назвал не менее значимой, чем «бархатная революция» 2018 года. По его словам, речь идет о «революции реальной Армении».

Ключевой чертой этой трансформации, по версии Пашиняна, является совпадение понятий родины и государства. Впервые за несколько столетий, отметил он, и родина, и государство для армян — это Республика Армения.

Пашинян раскритиковал оппозицию, обвинив ее в непонимании этих новых реалий. Он напомнил, что на протяжении последних шести веков армяне воспринимали родиной Армению, а государствами — Персию, Османскую империю, Российскую империю и Советский Союз. Эти государства, по его словам, были чужими и зачастую враждебными, тогда как к родине армяне испытывали глубокую, порой бессильную любовь.

Премьер подчеркнул, что сегодня у Армении есть редкий исторический шанс построить по-настоящему независимое и суверенное государство — не дожидаясь, пока судьбу армянского народа вновь начнут определять за его спиной, как это происходило в Берлине и Сан-Стефано. Он призвал отказаться от исторической ненависти к государству как к чуждому институту и научиться воспринимать его как свое.

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