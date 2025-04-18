Глава Службы внешней разведки России находится с визитом в Баку

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин находится с визитом в Баку.

Как сообщает АПА, Нарышкин принял участие в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие", которая прошла в Баку 17–18 апреля.

В рамках визита Нарышкин также провёл встречи с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, а также с главами других разведывательных структур.

В ходе переговоров он отметил, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном по линии специальных служб развивается динамично, носит конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер, а также направлено на защиту национальных интересов Российской Федерации и Азербайджанской Республики.