Азербайджан создал новый статус-кво в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках посещения представителями иностранного дипломатического корпуса Карабахского университета в Ханкенди.

Говоря о Ханкенди, он отметил, что этот город, название которого означает "село хана", является одним из древних и значимых населенных пунктов в истории Азербайджана:

"После создания Нагорно-Карабахской автономной области в 1923 году город на протяжении десятилетий назывался Степанакерт. В конце 1980-х годов Ханкенди превратился в центр сепаратизма (армянского - ред.), терроризма и террористической деятельности, что заложило основу для длительного конфликта в Азербайджане и более широком регионе".

Гаджиев подчеркнул, что в тот период город стал местом серьезных нарушений международного права, включая международное гуманитарное право.

"Здесь имели место случаи содержания азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих в качестве пленных и заложников, их подвергали пыткам. В некотором роде этот город играл роль лагеря для азербайджанских пленных. В то время, когда международное сообщество после "холодной войны" пыталось построить новый мировой порядок на основе мира и сотрудничества, этот город, к сожалению, стал символом нарушения этих принципов", - подчеркнул он.

Помощник президента добавил: "Сегодня Азербайджан, создавая новый статус-кво в регионе, возвращает этот город к жизни".

Источник: Report