Казахстанская делегация побывала в воинских частях коммандос и спецназа - ВИДЕО
Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с командующим Десантно-штурмовыми войсками Казахстана генерал-майором Алмазом Джумакеевым посетила воинские части коммандос и спецназа.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Поприветствовав гостей, генерал-майор Акиф Пирвердиев выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.
Был представлен брифинг об истории и повседневной деятельности воинской части, ее материально-техническом обеспечении, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
Затем делегация осмотрела крытый спортзал, солдатское общежитие и столовую. Гостям была продемонстрирована спортивная деятельность личного состава.
В закрытом стрелковом комплексе на территории воинской части были выполнены стрельбы из пистолетов, пневматического оружия и малокалиберных винтовок.
Понаблюдав за строевой подготовкой полностью экипированных коммандос, гости ознакомились с их действиями на башне горных коммандос и на тропе разведчика.
Затем казахстанская делегация встретилась с командующим Силами специального назначения генерал-майором Алекпером Джахангировым. На встрече состоялись широкие обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.