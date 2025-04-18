МИД Азербайджана: Такие преступления против человечности, как Башлыбельская трагедия, не должны оставаться безнаказанными - ФОТО

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Башлыбельской трагедии.

В публикации, размещенной в соцсети X, отмечается:

«32 года назад, 18 апреля 1993 года, во время оккупации Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении, 18 азербайджанских мирных жителей из села Башлыбель были жестоко убиты после того, как их обнаружили в горных пещерах, где они укрывались в течение 18 дней после захвата их села. Еще 14 человек были взяты в заложники.

Эта резня была частью давней политики Армении, направленной на этнические чистки, террор и агрессию с целью изгнания азербайджанцев с их исконных земель и продвижения территориальных притязаний.

Чтим память жертв резни в Башлыбеле и еще раз подчеркиваем, что такие преступления против человечности не должны быть забыты или оставаться безнаказанными».