МИД Азербайджана: Такие преступления против человечности, как Башлыбельская трагедия, не должны оставаться безнаказанными - ФОТО

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Башлыбельской трагедии.

В публикации, размещенной в соцсети X, отмечается:

«32 года назад, 18 апреля 1993 года, во время оккупации Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении, 18 азербайджанских мирных жителей из села Башлыбель были жестоко убиты после того, как их обнаружили в горных пещерах, где они укрывались в течение 18 дней после захвата их села. Еще 14 человек были взяты в заложники.

Эта резня была частью давней политики Армении, направленной на этнические чистки, террор и агрессию с целью изгнания азербайджанцев с их исконных земель и продвижения территориальных притязаний.

Чтим память жертв резни в Башлыбеле и еще раз подчеркиваем, что такие преступления против человечности не должны быть забыты или оставаться безнаказанными».

32 years ago, on 18 April 1993, during the occupation of Kalbajar by Armenian armed forces, 18 Azerbaijani civilians from Bashlibel village were brutally killed after being discovered in mountain caves where they had sought refuge for 18 days after the sacking of their village.… pic.twitter.com/IYPPucqwoq — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2025