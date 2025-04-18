Доклад комиссии по 44-дневной войне обнародуют в Армении в сентябре

Доклад временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе будет опубликован осенью 2025 года, в ходе сентябрьской сессии парламента.

Об этом сообщил председатель комиссии Андраник Кочарян, отвечая на недавние заявления главы фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна.

Ранее Мамиджанян заявил, что власти боятся публиковать итоги работы комиссии, потому что «внезапно может выясниться», что именно правящая сила виновна в поражении. В ответ Кочарян подчеркнул, что обнародование отчета, по предварительным планам, состоится 30 сентября. При этом будет опубликована лишь та часть документа, которая не носит конфиденциального характера, передают армянские СМИ.

Комментируя обвинения со стороны оппозиции, Кочарян напомнил, что у представителей фракции была возможность участвовать в работе комиссии и ознакомиться с ее материалами, однако они сами отказались от участия и бойкотировали процесс.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать сенсационных откровений в докладе, председатель комиссии призвал отказаться от поисков «громких разоблачений» и сосредоточиться на выработке подходов к преодолению последствий войны.

Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе фракции «Гражданский договор». В рамках своей работы она приглашала на заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны в период до и во время войны 2020 года. В ноябре 2024 года глава комиссии Андраник Кочарян заявлял, что отчет будет в полном объеме представлен парламенту.

По его словам, вопрос конфиденциальности отдельных частей отчета остается открытым, и уровень доступа к информации для широкой общественности еще предстоит определить. Тем не менее, Кочарян заверял, что на пленарном заседании парламента отчет будет представлен полностью.