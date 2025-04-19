Джейхун Байрамов: Прямой диалог с Арменией приносит более значимые результаты, чем переговоры с посредниками

Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией приносит более значимые результаты, чем переговоры с посредниками.

Как передаёт Report, об этом в интервью телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД подчеркнул, что сегодня все, включая саму Армению, признают как де-юре, так и де-факто принадлежность Карабаха Азербайджану и даже заявляют об этом открыто:

«Это означает, что вопрос Карабаха более не актуален. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: почему Армения до сих пор настаивает на сохранении Минской группы? Не знаю, возможно, это связано с какими-то планами на будущее? В противном случае мы не видим ни разумного объяснения, ни логичной причины».