АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) расследует причины массового отравления в одном из домов торжеств в Баку.

Об этом сообщили в АПБА в ответ на запрос Report.

Эксперты агентства взяли пробы всех пищевых продуктов, которые были поданы гостям и имелись в наличии в доме торжеств. Кроме того, были взяты мазки с рабочих поверхностей и столов.

Общественность будет проинформирована об итогах лабораторных исследований, отметили в АПБА.

09:45

В Клиническом медцентре сообщили о 32 пострадавших от пищевого отравления в доме торжеств в Баку.

Как сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы КМЦ Рузбех Мамед, среди них 23 женщины и 9 мужчин. Врачи КМЦ диагностировали неуточненное бактериальное пищевое отравление.

"Пациентам была оказана необходимая помощь, затем они были выписаны домой на амбулаторное лечение", - сказал Мамед.

09:00

В Баку в ходе свадебной церемонии в одном из домов торжеств произошло массовое отравление.

В Клинический медицинский центр были госпитализированы 25 человек, сообщает Report

Как заявила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Замира Адилова, пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.