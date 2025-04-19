Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на Гран-при Саудовской Аравии, оказавшись сильнейшим по итогам квалификации.

Вторым в сессии стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим по итогам сессии стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал седьмым.

Лидер чемпионата, пилот «Макларена» Ландо Норрис попал в аварию во время первой попытки в третьем сегменте квалификации и остался по её итогам только на 10-й позиции.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.294.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.010.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.113.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.376.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.572.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.870.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.907.

8. Юки Цунода («Ред Булл») +0.910.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.073.

10. Ландо Норрис («Макларен») — без времени.

После второго сегмента выбыли:

11. Александр Албон («Уильямс») 1:28.109.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») 1:28.191.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 1:28.303.

14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:28.418.

15. Оливер Берман («Хаас») 1:28.648.

После первого сегмента выбыли:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:28.645.

17. Джек Дуэн («Альпин») 1:28.739.

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») 1:28.782.

19. Эстебан Окон («Хаас») 1:29.092.

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») 1:29.462.

Источник: Чемпионат