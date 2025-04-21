 Заместители министра обороны Азербайджана находятся с официальным визитом в Катаре - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Заместители министра обороны Азербайджана находятся с официальным визитом в Катаре - ФОТО

First News Media14:12 - Сегодня
Заместители министра обороны Азербайджана находятся с официальным визитом в Катаре - ФОТО

Заместитель министра обороны — генеральный директор Агиль Гурбанов и заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде совершают официальный визит в Катар.

Об этом сообщает Минобороны АР.

Вначале делегация посетила Академию военной авиации Вооружённых сил Катара на авиабазе Аль-Удейд, где ознакомилась с созданными условиями и учебным процессом.

Затем делегация во главе с генеральным директором А.Гурбановым провела встречу с заместителем премьер-министра и государственным министром по делам обороны Катара шейхом Саудом бин Абдуррахманом бин Хасаном Аль Тани.

Во время встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества и возможности его развития.

Во встрече принимали участие командующий ВВС генерал-лейтенант Н.Исламзаде, а также ряд высокопоставленных офицеров и официальных лиц с обеих сторон.

На встрече делегации Министерства обороны Азербайджана с руководством катарской компании «Barzan Holdings» были обсуждены перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества.

Поделиться:
270

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Политика

МИД: Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Общество

Крупный пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Кризис либерального миропорядка и «диктатуры обмана»: в чем неправы Сергей ...

Политика

В Лефкоше пройдет заседание ОТГ

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в рамках международных организаций

МИД: Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Мгер Григорян: Армения и Азербайджан обмениваются предложениями о следующих этапах делимитации границы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Обнародована программа визита Президента Грузии в Азербайджан

Названа дата визита президента Ирана в Азербайджан

Глава Службы внешней разведки России находится с визитом в Баку

Джейхун Байрамов навестил семью Мевлюта Чавушоглу в Аланье - ФОТО

Последние новости

В Лефкоше пройдет заседание ОТГ

Сегодня, 19:30

Число отравившихся на текстильной фабрике в Сумгайыте достигло 21 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в рамках международных организаций

Сегодня, 19:00

Микаил Джаббаров обсудил совместные проекты в области возобновляемой энергетики с компанией «PowerChina Group» - ФОТО

Сегодня, 18:45

В Гейгеле 42-летний мужчина погиб от отравления угарным газом

Сегодня, 18:30

МИД: Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Сегодня, 18:30

Орхан Фикретоглу назначен советником министра

Сегодня, 18:10

В результате пожара в Бинагади зеленым насаждениям нанесен ущерб 5 деревьям - ФОТО

Сегодня, 18:05

В Риме рассказали о том, когда тело Папы Римского могут выставить для прощания

Сегодня, 17:55

Подробности смерти четырех членов семьи в Тертере - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:41

Пожар в Баку уничтожил имущество предпринимательницы - ВИДЕО

Сегодня, 17:37

Распоряжение Президента: Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь

Сегодня, 17:27

Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Балаханского промышленного парка

Сегодня, 17:23

Мгер Григорян: Армения и Азербайджан обмениваются предложениями о следующих этапах делимитации границы

Сегодня, 17:10

Крупная партия марихуаны изъята полицией: задержан распространитель

Сегодня, 17:00

Что предпочитают покупатели: местные товары или импортные? - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

Опасный вирус обнаружен в партии томатов, завезенных из Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 16:45

В Баку прошли азербайджано-вьетнамские межмидовские консультации - ФОТО

Сегодня, 16:40

Эмин Агаларов назвал гостя мечты на фестивале DREAM Fest - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

В Литве автомобиль посольства Азербайджана попал в ДТП

Сегодня, 16:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50