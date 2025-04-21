В Баку прошли азербайджано-вьетнамские межмидовские консультации - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Лу Ту Хангом.

На встрече обсуждались текущие двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, а также региональная и международная обстановка.

Отмечена важность взаимных визитов и контактов, включая механизм политических консультаций, в поддержании и развитии существующего политического диалога между двумя странами.

Отмечено наличие широких перспектив для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, сельского хозяйства, туризма, образования и др. Была отмечена важность использования имеющихся возможностей, а также деятельности Азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в этом направлении.

Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), АСЕАН.

В ходе встречи была подчеркнута важность исторических решений, принятых на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал другую сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Вьетнама. Политические консультации возглавили заместители глав МИД двух стран Эльнур Мамедов и Лу Ту Ханг.