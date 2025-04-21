В аэропорту Орландо во Флориде загорелся самолет

В международном аэропорту города Орландо в штате Флорида загорелся двигатель пассажирского самолета авиакомпании Delta. Находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как из правого двигателя идет дым и вырывается пламя. При этом пассажиры покидают самолет по надувным трапам.

Самолет Airbus A330 должен был вылететь рейсом номер 1213 из Орландо в Атланту, на борту находились 282 пассажира, 10 членов экипажа, а также двое пилотов, сообщила Delta телекомпании CBS News, американскому партнеру Би-би-си.

Delta подтвердила, что экипаж принял решение об эвакуации, когда заметил, что загорелся один двух основных двигателей самолета.

Еще одно видео, вероятно, сделанное из терминала, показывает, как пассажиры находятся на летном поле, а около самолета стоят автомобили экстренных служб.