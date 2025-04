Азербайджанское искусство представлено на престижной выставке Art Dubai - ФОТО

Дубай — это не только город роскоши и небоскрёбов. Сегодня он всё активнее проявляет себя как один из ведущих культурных центров Ближнего Востока.

Существенную роль в этом процессе сыграла Art Dubai — крупнейшая и наиболее авторитетная международная арт-ярмарка региона. Это не просто ежегодное событие, а ключевая платформа современного искусства, способствующая диалогу между локальными и международными художниками и задающая вектор развития художественного высказывания в арабском мире и за его пределами.

В этом году Art Dubai прошла с 18 по 20 апреля 2025 года в комплексе Madinat Jumeirah и собрала более 120 галерей со всего мира.

В этом году настоящим отличием Art Dubai стала иммерсивная программа, которая расширяет границы привычного выставочного формата. В 2025 году зрители увидели пространственные концептуальные инсталляции и перформансы от ведущих международных художников.

В 2025 году Global Art Forum был посвящён теме The New New Normal («Новая новая норма»), фокус которой — влияние стремительно развивающихся технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, на современное общество, культуру и восприятие мира.

Отрадно видеть на престижной выставке и наших соотечественников. Стенд E8 Threads of Being объединил самую юную участницу выставки Ульвию Иман, Руфану Мамедову, Рамину Саадатхан и Агиля Абдуллаева — художников, чьи работы отражают идентичность, память и культурную трансформацию в сегодняшнем Азербайджане.

Работы наших художников, поддерживаемые на Art Dubai 2025 Gazelli Art House были встречены с большим интересом.

Несмотря на то, что Art Dubai остаётся главным событием художественного календаря Дубая, творческая жизнь города не ограничивается ярмаркой — она продолжается круглый год в многочисленных ярких и разноплановых пространствах по всему городу.

Alserkal Avenue — сердце независимого искусства Дубая

Alserkal Avenue — ведущая креативная платформа региона, своего рода ближневосточный SoHo. Здесь круглогодично проходят выставки, перформансы, лекции, показы и воркшопы — в уникальной атмосфере индустриальной архитектуры и смелых художественных экспериментов.

Каждую весну в Alserkal проходит Art Week — насыщенная программа с более чем 15 новыми выставками, встречами с художниками, кураторскими турами и открытыми студиями.

XVA Gallery — диалог с наследием и локальной идентичностью

Для более глубокого знакомства с ближневосточным искусством и культурой стоит посетить XVA Gallery, расположенную в историческом районе Al Fahidi. Это одна из самых уважаемых галерей Дубая, которая одновременно служит бутик-отелем, вегетарианским кафе и творческим хабом. В пространстве с бережно восстановленной архитектурой ветряных башен галерея экспонирует работы художников из Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии, затрагивающих темы идентичности, урбанизации и культурной памяти.

Как постоянный участник Art Dubai, XVA — яркий пример баланса между традицией и инновацией, который так характерен для Дубая.

Foundry и новые креативные пространства

Современное искусство в Дубае давно вышло за рамки привычных галерей. Одним из самых универсальных культурных пространств стал Foundry в районе Downtown Dubai. Здесь проходят сменные выставки, цифровые инсталляции, NFT-шоукейсы и воркшопы. Foundry регулярно сотрудничает с Art Dubai и другими инициативами региона, организуя новаторские digital-проекты.

Искусство на улицах и пляжах

Общественные пространства Дубая всё чаще становятся открытыми галереями. В районах City Walk и JBR можно увидеть масштабные муралы, созданные в рамках инициативы Dubai Street Museum, которые превращают фасады зданий в хронику трансформации эмирата — от бедуинских корней до футуристических амбиций.

На пляжах La Mer и острове Bluewaters расположены скульптуры, интерактивные инсталляции и световые композиции, которые приглашают зрителей взаимодействовать с искусством в повседневной жизни. Неподалёку — Museum of the Future, который предлагает иммерсивный взгляд в будущее творчества, ИИ и искусства — через голограммы, сенсорные инсталляции и визуализации возможных сценариев завтрашнего дня.

Иммерсивное цифровое искусство: ARTE Museum Dubai

Для полного погружения в цифровое искусство стоит посетить ARTE Museum Dubai на втором этаже Dubai Mall. Пространство площадью более 2700 кв. м включает 13 мультимедийных залов, где проекционная графика, запахи, звук и свет создают фантастические ландшафты — от тропических лесов до морских глубин.

Dubai Design District (d3): на стыке искусства, моды и технологий

В Dubai Design District (d3) искусство взаимодействует с модой, дизайном и инновациями. Особенно ярко это проявляется во время Dubai Design Week — крупнейшего фестиваля дизайна на Ближнем Востоке, который ежегодно проходит в d3 и собирает архитекторов, дизайнеров, художников и исследователей со всего мира.

На неделю район превращается в открытую галерею с инсталляциями, реагирующими на движение, голографическими работами, арт-объектами из переработанных материалов и смелыми экспериментами на стыке искусства и технологий.

Дубай — это город, где искусство становится частью повседневной жизни. Он умело сочетает традиции и инновации, локальную культуру и глобальные тренды. Здесь искусство не скрыто за музейными стенами — оно живёт в диалоге с городом, его жителями и технологиями. Именно поэтому всё больше художников, коллекционеров, кураторов и ценителей искусства выбирают Дубай в качестве ведущей арт-платформы Ближнего Востока — яркой, динамичной и открытой для новых смыслов.