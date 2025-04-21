 Азербайджанское искусство представлено на престижной выставке Art Dubai - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанское искусство представлено на престижной выставке Art Dubai - ФОТО

First News Media11:20 - Сегодня
Азербайджанское искусство представлено на престижной выставке Art Dubai - ФОТО

Дубай — это не только город роскоши и небоскрёбов. Сегодня он всё активнее проявляет себя как один из ведущих культурных центров Ближнего Востока.

Существенную роль в этом процессе сыграла Art Dubai — крупнейшая и наиболее авторитетная международная арт-ярмарка региона. Это не просто ежегодное событие, а ключевая платформа современного искусства, способствующая диалогу между локальными и международными художниками и задающая вектор развития художественного высказывания в арабском мире и за его пределами.

В этом году Art Dubai прошла с 18 по 20 апреля 2025 года в комплексе Madinat Jumeirah и собрала более 120 галерей со всего мира.

В этом году настоящим отличием Art Dubai стала иммерсивная программа, которая расширяет границы привычного выставочного формата. В 2025 году зрители увидели пространственные концептуальные инсталляции и перформансы от ведущих международных художников.

В 2025 году Global Art Forum был посвящён теме The New New Normal («Новая новая норма»), фокус которой — влияние стремительно развивающихся технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, на современное общество, культуру и восприятие мира.

Отрадно видеть на престижной выставке и наших соотечественников. Стенд E8 Threads of Being объединил самую юную участницу выставки Ульвию Иман, Руфану Мамедову, Рамину Саадатхан и Агиля Абдуллаева — художников, чьи работы отражают идентичность, память и культурную трансформацию в сегодняшнем Азербайджане.

Работы наших художников, поддерживаемые на Art Dubai 2025 Gazelli Art House были встречены с большим интересом.

Несмотря на то, что Art Dubai остаётся главным событием художественного календаря Дубая, творческая жизнь города не ограничивается ярмаркой — она продолжается круглый год в многочисленных ярких и разноплановых пространствах по всему городу.

Alserkal Avenue — сердце независимого искусства Дубая

Alserkal Avenue — ведущая креативная платформа региона, своего рода ближневосточный SoHo. Здесь круглогодично проходят выставки, перформансы, лекции, показы и воркшопы — в уникальной атмосфере индустриальной архитектуры и смелых художественных экспериментов.

Каждую весну в Alserkal проходит Art Week — насыщенная программа с более чем 15 новыми выставками, встречами с художниками, кураторскими турами и открытыми студиями.

XVA Gallery — диалог с наследием и локальной идентичностью

Для более глубокого знакомства с ближневосточным искусством и культурой стоит посетить XVA Gallery, расположенную в историческом районе Al Fahidi. Это одна из самых уважаемых галерей Дубая, которая одновременно служит бутик-отелем, вегетарианским кафе и творческим хабом. В пространстве с бережно восстановленной архитектурой ветряных башен галерея экспонирует работы художников из Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии, затрагивающих темы идентичности, урбанизации и культурной памяти.

Как постоянный участник Art Dubai, XVA — яркий пример баланса между традицией и инновацией, который так характерен для Дубая.

Foundry и новые креативные пространства

Современное искусство в Дубае давно вышло за рамки привычных галерей. Одним из самых универсальных культурных пространств стал Foundry в районе Downtown Dubai. Здесь проходят сменные выставки, цифровые инсталляции, NFT-шоукейсы и воркшопы. Foundry регулярно сотрудничает с Art Dubai и другими инициативами региона, организуя новаторские digital-проекты.

Искусство на улицах и пляжах

Общественные пространства Дубая всё чаще становятся открытыми галереями. В районах City Walk и JBR можно увидеть масштабные муралы, созданные в рамках инициативы Dubai Street Museum, которые превращают фасады зданий в хронику трансформации эмирата — от бедуинских корней до футуристических амбиций.

На пляжах La Mer и острове Bluewaters расположены скульптуры, интерактивные инсталляции и световые композиции, которые приглашают зрителей взаимодействовать с искусством в повседневной жизни. Неподалёку — Museum of the Future, который предлагает иммерсивный взгляд в будущее творчества, ИИ и искусства — через голограммы, сенсорные инсталляции и визуализации возможных сценариев завтрашнего дня.

Иммерсивное цифровое искусство: ARTE Museum Dubai

Для полного погружения в цифровое искусство стоит посетить ARTE Museum Dubai на втором этаже Dubai Mall. Пространство площадью более 2700 кв. м включает 13 мультимедийных залов, где проекционная графика, запахи, звук и свет создают фантастические ландшафты — от тропических лесов до морских глубин.

Dubai Design District (d3): на стыке искусства, моды и технологий

В Dubai Design District (d3) искусство взаимодействует с модой, дизайном и инновациями. Особенно ярко это проявляется во время Dubai Design Week — крупнейшего фестиваля дизайна на Ближнем Востоке, который ежегодно проходит в d3 и собирает архитекторов, дизайнеров, художников и исследователей со всего мира.

На неделю район превращается в открытую галерею с инсталляциями, реагирующими на движение, голографическими работами, арт-объектами из переработанных материалов и смелыми экспериментами на стыке искусства и технологий.

Дубай — это город, где искусство становится частью повседневной жизни. Он умело сочетает традиции и инновации, локальную культуру и глобальные тренды. Здесь искусство не скрыто за музейными стенами — оно живёт в диалоге с городом, его жителями и технологиями. Именно поэтому всё больше художников, коллекционеров, кураторов и ценителей искусства выбирают Дубай в качестве ведущей арт-платформы Ближнего Востока — яркой, динамичной и открытой для новых смыслов.

Поделиться:
147

Актуально

Общество

В села Сарыджалы и Баллыджа возвращаются очередные группы бывших вынужденных ...

В мире

Reuters: Умер Папа Римский Франциск

Общество

Пожар на складе в Баку парализовал движение в центре города - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Точка зрения

Французский фактор нестабильности на Южном Кавказе

Общество

Стала известна дата завершения выплат пенсий за апрель

Пожар на складе в Баку парализовал движение в центре города - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ашуг Намиг Фархадоглу попал в ДТП - ВИДЕО

Больше не нужно обращаться в ЗАГС: справка о составе семьи онлайн через «mygov»

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Спасатели МЧС эвакуировали 41 человек с затопленных территорий, в том числе 17 детей - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Посольство Украины в Азербайджане приспустило свои флаги

TƏBİB: Число пострадавших от отравления на свадьбе в Баку достигло 51 - ОБНОВЛЕНО

Мощный ливень затопил квартиры в Баку и Абшеронском районе - ВИДЕО

Последние новости

Стала известна дата завершения выплат пенсий за апрель

Сегодня, 12:05

Reuters: Умер Папа Римский Франциск

Сегодня, 12:00

Пожар на складе в Баку парализовал движение в центре города - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:57

Ашуг Намиг Фархадоглу попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Французский фактор нестабильности на Южном Кавказе

Сегодня, 11:50

Bloomberg: цена на золото впервые в истории превысила 3400 за унцию

Сегодня, 11:45

Больше не нужно обращаться в ЗАГС: справка о составе семьи онлайн через «mygov»

Сегодня, 11:40

В выходные дни с банковских карт граждан было украдено около 18 тысяч манатов

Сегодня, 11:35

Азербайджанское искусство представлено на престижной выставке Art Dubai - ФОТО

Сегодня, 11:20

Разбитая дорога Забрат-Балаханы: когда ждать ремонта? - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

Арестован пьяный таксист-автохулиган - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Завтра Землю накроет геомагнитная буря

Сегодня, 10:55

В Багдаде прошли азербайджано-иракские межмидовские консультации - ФОТО

Сегодня, 10:45

Как завершился вокальный нокаут для азербайджанского участника «Евровидения-2025»? - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

Новшество в системе здравоохранения: Начиная с этой даты больничные станут электронными

Сегодня, 10:30

Израиль не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана без поддержки США

Сегодня, 10:25

Трасса Барда-Ханкенди строится ускоренными темпами - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Эльдар Азизов: Проливные дожди в очередной раз вскрыли уязвимые места городской инфраструктуры

Сегодня, 10:15

Армянский музыкант выдал за свою песню Айгюн Кязимовой, попавшую в глобальный музыкальный тренд - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

Предыдущие конституционные референдумы в Армении не отражали волю народа - Пашинян

Сегодня, 10:05
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50