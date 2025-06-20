С Тофигом Мусаевым произошла непредвиденная ситуация на взвешивании UFC Fight Night Baku - ФОТО

Перед турниром UFC Fight Night Baku, который впервые пройдёт в Азербайджане 21 июня, состоялась официальная процедура взвешивания.

Один из азербайджанских бойцов, Тофиг Мусаев, превысил весовой лимит - аналогичная ситуация случилась и с его соперником - кыргызским бойцом UFC в лёгком весе Мыктыбеком Оролбаем, в результате чего было решено провести бой в промежуточной категории до 75 кг.

Ниже читатели 1news.az могут ознакомиться с фоторепортажем с официальной процедуры взвешивания, предоставленным пресс-службой Baku City Circuit.