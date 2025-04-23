Почему изменение Конституции Армении — не жест доброй воли, а правовая необходимость

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Появилась информация, что премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил готовность исключить из Конституции 1995 года положения, содержащие территориальные претензии на Нагорный Карабах.

В новой редакции Основного закона не будет упоминаний о Декларации о независимости Армении, которая с момента её принятия в 1990-х оставалась правовой и идеологической основой притязаний на территории Азербайджанской Республики.

Данная инициатива премьер-министра Армении Никола Пашиняна по изменению Конституции Республики Армения вызвала острые дискуссии как внутри страны, так и за её пределами. Речь идёт об исключении отсылок к Декларации о независимости 1990 года, в которой содержались прямые формулировки о принадлежности нагорного Карабаха.

Армянские политические круги стремятся представить предстоящие изменения как шаг навстречу миру, «жест доброй воли». Однако в действительности, это — не дипломатическая уступка, а объективно необходимая юридическая коррекция, без которой устойчивый мир на Южном Кавказе невозможен.

В чем выражены территориальные претензии Армении к Азербайджану

Мы уже подробно писали о первом признании Пашиняна о наличии конституционных территориальных претензий Армении к Азербайджану (см. Пашинян меняет конституцию). Напомним основные моменты.

Первое армянское государство на Южном Кавказе построено на цепочке нелегитимных актов, которые положены в основу этого несубъектного государства. Мы писали, что совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» нарушило сразу три конституции в Советском Союзе – Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и Конституцию Армянской ССР. Поэтому с момента принятия оно являлось нелигитимным и юридически ничтожным. На его основе 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР, «развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года», принял Декларацию о независимости Армении. Декларация, положившая в свою основу нелегитимный документ, априори стала юридически ничтожной и не должна была признаваться мировым сообществом. Однако именно она была положена в основу Конституции Республики Армения 1995 года, в преамбуле которой содержится указание об этом. А это означает, что в Конституции Республики Армения содержатся территориальные претензии к Азербайджану, и любое мирное соглашение, подписанное Пашиняном, будет противоречащим Конституции и дважды нелегитимным: из-за Декларации и из-за противоречия Конституции.

Подобная ссылка служит идеологическим и правовым основанием территориальных притязаний на земли другого государства — Азербайджана. Присутствие подобных положений в основном законе страны — прямая угроза территориальной целостности соседнего государства и стабильности в регионе.

Последствия конституционной идеологии: агрессия и оккупация

В 1991–1994 годах армянская сторона, опираясь на свою идеологию, на провозглашённую "волю народа", осуществила оккупацию Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана. Это не просто военные действия — это прямое следствие закреплённой в правовой системе Армении идеологии "воссоединения" и права на «собственные исторические земли». В 1995 году это нашло закрепление в Конституции, а затем было подтверждено в ее новой редакции 2015 года.

Международные резолюции (включая резолюции Совбеза ООН № 822, 853, 874, 884 от 1993 года) чётко определили действия Армении как оккупацию, призывая к немедленному выводу войск. Однако Армения игнорировала эти призывы почти 30 лет — что доказывает: без устранения правового фундамента притязаний международные договоры не работают.

Аргументы об «асимметрии» с Конституцией Азербайджана — манипуляция

Периодически армянская сторона заявляет, что «Азербайджанская Конституция также содержит намёки на территориальные претензии». Это утверждение не выдерживает критики.

В Конституции Азербайджанской Республики:

нет упоминания территорий за пределами международно признанных границ;

в статье 11 закреплена неприкосновенность территориальной целостности ;

; государственные границы могут быть изменены только по согласованию с соседними государствами.

Следовательно, любые разговоры о "симметричных претензиях" — информационная подмена, не подтверждённая текстом.

Кто-то может сослаться на упоминание в Декларации о независимости Азербайджана 1918 года, где говорится о том, что Азербайджан включает в себя Восточное и Южное Закавказье. Этот аргумент не выдерживает никакой критики. Во-первых, речь идет о фактических на тот момент территориях Азербайджанской Демократической Республики, с которыми Азербайджан в последствии вошел в состав ЗСФСР и СССР. Это не одно и то же с изначально нелегитимным совместным постановлением Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Во-вторых, в годы советской власти (в Армении это прекрасно знают) значительные территории Азербайджана были переданы Армении. В-третьих, Азербайджан и сегодня не предъявляет территориальные претензии Армении. Поэтому ни о каких "симметричных претензиях" и речи быть не может.

Но если Пашинян хочет поговорить об истории первой четверти ХХ века, то пожалуйста. 1) Зангезур, никогда ни входивший в состав Армении, и восточный берег озера Гейча, ныне ставшего Севаном, принадлежали Азербайджану, но они были 30 ноября 1920 года подарены большевиками без согласия народа Республике Армения уже при советской власти; 2) В 1918 году Азербайджан уступил «первой республике» столицу Иреванского ханства - Иреван - в обмен на отказ от претензий на Карабах и прекращение агрессии и насилия в отношении азербайджанцев, «мирное сосуществование». Республика Армения и армяне этого условия договора не выполнили, что предоставляет Азербайджану право отказаться от выполнения этого договора. Кроме того, акт о передаче Иревана под столицу Армении является нелегитимным в силу имевших место фальсификаций при голосовании; 3) В советский период значительные территории Азербайджана были переданы Армении: только по Нахчывану - в 1929-1931 гг. часть территории Нахчыванской АССР вопреки договору и воле азербайджанского народа незаконно была передана Армянской ССР. В числе этих территорий, составлявших в целом 657 кв. км, находились села Гурд Гулаг, Хачик, Хорадиз Шарурского округа, села Агбине, Агхач, Алмалы, Даг Алмалы, Итгыран, Султанбей Нахчыванского округа, населенные пункты Мегри и Бугакар, часть села Килит Гарчиванского сельсовета Ордубадского округа. Помимо этого, в эти же годы часть территорий вокруг сел Садарак и Кярки Шарурского округа, а также населенные пункты Алдере, Лехваз, Астазур, Нюведи и др. были присоединены к территории Армянской ССР. В 1980-е годы процесс передачи земель Армянской ССР был продолжен. Ей была передана часть земель сел Котам и Килит Ордубадского района. В 1991 году вооруженными силами Республики Армения было захвачено село Кярки. Перечисление других земель займет много места в данной статье.

Если есть желание, вместо внесения изменений в Конституцию Армении, рассматривать претензии на «паритетных, симметричных началах», то, по моему личному мнению, Азербайджан мог бы вернуться к вопросу о нелигитимности передачи этих и других земель Армении.

Конституция как основа мира

Это один из ключевых аргументов. Еще 2024 году Пашинян утверждал, что изменение Конституции — исключительно вопрос внутренней политики и не окажет регионального или международного влияния. Однако, мир не может быть устойчивым, если одна из сторон сохраняет в своей Конституции идеологию, основанную на территориальных претензиях к другой стране. Именно поэтому Пашинян открыто признал необходимость изменений. И если это произойдёт де-факто (а не только в риторике), это может быть поворотным моментом в истории региона.

Без исключения формулировок, создающих правовую почву для территориальных притязаний, невозможно обеспечить мир. Долгосрочные соглашения требуют юридической совместимости. Пока в Конституции Армении сохраняется отсылка к документу, где Карабах назван "частью Армении", любой мирный договор может быть поставлен под сомнение или оспорен Конституционным судом Армении.

Нельзя строить будущее на правовой искажённой базе. Только чёткие, прозрачные, не содержащие конфликтных отсылок Конституция может создать платформу для реального мира.

Правовая реальность должна соответствовать политическим заявлениям. Риторика о признании территориальной целостности Азербайджана должна подкрепляться фактом — изменением Конституции.

Заключение

Изменение Конституции Армении — это не добрый жест, не уступка, не дипломатический акт. Это — императив, диктуемый международным правом, интересами мира и реальной безопасности региона. Пока Армения не устранит правовые основания для реваншизма и экспансионизма, невозможно говорить о нормализации как о необратимом процессе.

Кстати, для того, чтобы удалить из Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану, совершенно не важно принимать новый основной закон. Достаточно внести изменения в преамбулу, удалить из нее упоминание нелегитимной Декларации независимости 1990 года.

Настоящий мир начинается с правды. А правда начинается с признания своих юридических и исторических ошибок.

Армения должна покаяться!