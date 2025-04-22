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Милли Меджлис утвердил отчет Счетной палаты за 2024 год - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:47 - Сегодня
Милли Меджлис утвердил отчет Счетной палаты за 2024 год - ОБНОВЛЕНО

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был утвержден отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджана за прошлый год.

Как сообщает Report, документ представил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмаммедов.

Депутаты выступили с комментариями и предложениями в связи с отчетом.

По итогам обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

11:23

Милли Меджлис обсуждает отчет Счетной палаты о деятельности за 2024 год.

Как сообщает Report, отчет представил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов.

В документе отражены запланированные и выполненные мероприятия в соответствии со «Стратегическим планом на 2021-2025 годы» с указанием соответствующих бюджетных и результативных показателей.

В отчет включены обобщенные и статистические данные о предусмотренных в годовом плане работы и осуществленных мероприятиях внешнего государственного финансового контроля, представлена информация о характерных недостатках и финансовых нарушениях при использовании госсредств и другого госимущества, полученных результатах в ходе аудита и др.

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