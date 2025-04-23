Иреван рассмотрит предложение Баку об участии в Играх СНГ в Азербайджане

Армянская сторона обсудит приглашение Азербайджана к участию в III Играх СНГ.

Об этом заявила журналистам министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

По ее словам, решение по данному вопросу связано с разными факторами, в том числе безопасности армянских спортсменов.

«Когда будет принято соответствующее решение, мы его обнародуем», - сказала глава армянского ведомства.

Ранее руководитель по безопасности и операциям Baku City Circuit Айгюль Агаева сказала, что Баку отправил приглашение армянским спортсменам на III Игры СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Третьи Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года. Соревнования будут проводиться по 23 видам спорта.