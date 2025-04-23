Примет ли Армения участие на III Играх стран СНГ в Азербайджане?

На пресс-конференции, посвященной подготовке к III Играм стран СНГ в Азербайджане, руководитель по безопасности и операциям Baku City Circuit Айгюль Агаева сообщила, что Армения пока не предоставила информацию о своем возможном участии.

Как передает 1news.az, по словам Агаевой, Азербайджан, следуя международной практике, направил приглашения различным странам.

Напомним, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди, и программа включает соревнования по 23 видам спорта. Ожидается участие не только стран СНГ, но и представителей других государств.