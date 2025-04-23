Нетаньяху cовершит визит в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в скором времени совершит официальный визит в Азербайджан, сообщает издание Israel Hayom.

Хотя точная дата поездки еще не определена, она должна состояться в ближайшем будущем. У Нетаньяху запланирована встреча в Баку с Президентом Ильхамом Алиевым, с которым его связывают давние отношения, отмеченные тесным сотрудничеством, говорится в статье.

Издание отмечает, что Азербайджан – «страна мусульман-шиитов, сохраняет удивительно дружественную позицию по отношению к Израилю».

Визит последовал за прошедшими в Баку две недели назад «техническими переговорами» между высокопоставленными делегациями Израиля и Турции, направленными на предотвращение военных трений между двумя странами на территории Сирии. Недавно Президент Алиев провел отдельные встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и новым руководителем Сирии Ахмадом аш-Шараа (аль-Джулани), благодаря чему визит Нетаньяху представляется естественным продолжением этих дипломатических усилий, пишет Israel Hayom.

В статье уделяется внимание недавнему заявлению Ильхама Алиева о том, что Турция и Израиль являются близкими друзьями Азербайджана.