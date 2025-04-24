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Российскую гимнастку, дочь экс-вратаря сборной Азербайджана отстранили от соревнований за поддержку «СВО»

17:11 - Сегодня
Российскую гимнастку, дочь экс-вратаря сборной Азербайджана отстранили от соревнований за поддержку «СВО»

Лалу Крамаренко, дочь экс-голкипера и бывшего тренера вратарей футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко, не допустили до международных соревнований.

Так, Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась присвоить Крамаренко нейтральный статус, что лишает ее права участвовать в международных турнирах, сообщает Sputnik Азербайджан.

Причиной отказа стали ее участие в гала-концерте к отмечаемому в РФ Дню защитника Отечества, фото с экс-наставницей сборной России Ириной Винер и поддержка символики так называемой «СВО».

FIG заявила, что решение окончательное и подлежит немедленному исполнению. Лала Крамаренко подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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