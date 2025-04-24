Сафура возвращается на конкурс «Евровидение» - ФОТО

11 мая в Базеле стартует международный песенный конкурс «Евровидение-2025», наблюдать за которым азербайджанские зрители смогут в эфире канала ITV.

Объявлять баллы от профессионального азербайджанского жюри в финале конкурса, который состоится 17 мая, будет представительница Азербайджана на «Евровидении 2010» Сафура Алиева.

Напомним, что в 2010 году С.Алиева с лирической балладой «Drip drop» заняла на международном песенном конкурсе 5ое место.

В этом году Азербайджан на «Евровидении» представит группа «Mamagama» с песней «Run with you», которая прозвучит в Базеле в первом полуфинале 13 мая под 10ым конкурсным номером.



