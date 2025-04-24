Токаев: Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану

Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяет берега древнего Каспийского моря.

Как передает Казинформ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Мир и стабильность — это не подарки, которые нам даровала судьба. Это результат нашей сплоченности и наших общих неустанных усилий. Лучшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в критические моменты. Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана. Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявилась широта сердец, открытость и доброта наших соотечественников. Милосердие, сострадание и доброжелательность — черты нашего национального характера. Мы должны хранить эти ценности и передать их подрастающему поколению», — заявил он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.