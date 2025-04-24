Зияфет Аскеров заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию

Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров заявил о необходимости внесения изменений и дополнений в Конституцию страны в связи с развитием институтов, закрепленных в Основном законе.

Как сообщает Report, с таким заявлением парламентарий вступил на конференции «Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана», организованной комитетом по правовой политике и государственному строительству.

Аскеров подчеркнул, что Конституция Азербайджана является одним из самых признанных нормативно-правовых актов в мире.

«Мы можем гордиться нашей Конституцией. Но жизнь не стоит на месте, динамика общественных отношений стремительно развивается. Возникают новые проблемы, появляются новые институты, требующие регулирования их деятельности», - отметил вице-спикер.

По его словам, в разные годы в Конституцию Азербайджана уже вносились дополнения, связанные с правами и свободами граждан. «Конституционные реформы - это фактически непрерывный процесс. Необходимо вносить изменения и дополнения в связи с развитием институтов, закрепленных в Конституции», - подытожил Зияфет Аскеров.