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Европейский Союз за устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией

First News Media14:06 - Сегодня
Европейский Союз за устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией

Европейский Союз активно поддерживает устойчивость мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, ЕС ведет переговоры с обеими сторонами: «Мы продолжим наши усилия для установления мира в регионе».

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