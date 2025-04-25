Европейский Союз за устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией

Европейский Союз активно поддерживает устойчивость мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, ЕС ведет переговоры с обеими сторонами: «Мы продолжим наши усилия для установления мира в регионе».