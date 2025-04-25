Фархад Мамедов: Визит Каллас обещает конструктив во взаимоотношениях Баку и Брюсселя

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Визит верховного представителя по внешней политике и безопасности ЕС Кайи Каллас в Азербайджан обещает конструктив во взаимоотношениях Баку и Брюсселя…



Каллас встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД.



Следует отметить, что визит не региональный, а только в Азербайджан.



Также это первый визит Каллас в наш регион после вступления в должность.



Визит осуществляется на фоне вызовов, с которыми столкнулся ЕС с начала года, а именно, трансформации взаимоотношений ЕС с США. Уже нет той координации во внешней политике, что было раньше, и Брюсселю важно поддерживать свои позиции в мире, особенно, в регионах по соседству.



В Баку обсуждались как двусторонние, так и региональные процессы. В том числе и переговорный процесс с Арменией, где у ЕС была роль, но вследствие деструктивного влияния Франции, участию ЕС был положен конец.



В одном из постов, были продемонстрированы позиции ЕС в нашем регионе за три года, как были растеряны позиции в Азербайджане и Армении.



Думается, что трансформация деятельности миссии ЕС в Армении также может стать реалистичным ожиданием Баку. Это тема раздражитель и влияет на восприятие ЕС в Баку.



На взаимоотношения ЕС с Баку также накладывается повышение уровня сотрудничества ЕС с Центральной Азией, и возможная трансформация взаимоотношений с Китаем. Это, так сказать, по умолчанию…



Ну что… Баку похоже готов к перегрузке с ЕС, если ЕС продолжит конструктивность в подходах. Здесь главное не сглазить и постепенно восстанавливать взаимоотношения по отдельным сферам, не повторяя прежних ошибок.