Генсек ОБСЕ: Высоко оцениваю согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Я высоко оцениваю мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. ОБСЕ всегда будет поддерживать стороны в этом направлении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на прошедшей 25 апреля совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он подчеркнул, что для достижения прочного мира необходимо продолжать процесс переговоров и диалога.