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Проведен очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии

First News Media12:40 - Сегодня
Проведен очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии

Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Швейцарской Конфедерации состоялся 25 апреля в городе Берн.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев, швейцарскую — заместитель государственного секретаря и начальник отдела Евразии Федерального департамента иностранных дел Мюриэль Пеневейр.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы двусторонних политических связей между двумя странами, подчеркнута важность поддержания устойчивого политического диалога посредством взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий. Затем состоялся обмен мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта и гуманитарных вопросов, а также в рамках международных организаций.

Было отмечено значение развития договорно-правовой базы для расширения сотрудничества в различных областях.

Фариз Рзаев подробно рассказал о вкладе Азербайджана в климатическую дипломатию и глобальную климатическую повестку, председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), выдвинутых инициативах и достигнутых в рамках сессии результатах.

На встрече также была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, шагах, предпринимаемых нашей страной для обеспечения устойчивого мира, а также о проблеме мин на освобожденных территориях и проводимых там широкомасштабных строительно-восстановительных работах.

В завершение состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Фариз Рзаев провел также ряд других рабочих встреч.

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