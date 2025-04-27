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«Ливерпуль» в 20‑й раз стал чемпионом Англии по футболу - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:35 - Сегодня
«Ливерпуль» в 20‑й раз стал чемпионом Англии по футболу - ОБНОВЛЕНО

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл. Игра завершилась волевой разгромной победой «мерсисайдцев» со счётом 5:1.

На 12-й минуте ударом головой счёт в матче открыл форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке. На 16-й минуте нападающий «Ливерпуля» Луис Диас восстановил равенство в счёте. На 24-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер вывел хозяев поля вперёд. На 34-й минуте форвард Коди Гакпо забил третий гол «мерсисайдцев». На 63-й минуте матча египтянин Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте игры защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, «Ливерпуль» досрочно занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Команда Арне Слота набрала 82 очка за 34 матча и стала чемпионом Англии. «Тоттенхэм» с 37 очками после 34 игр располагается на 16-й строчке.

13:15

Сегодня в 34-м туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” примет “Тоттенхэм”.

Всего одно очко отделяет "красных" от чемпионства.

Матч, который состоится на” Энфилде“, будет судить главный судья Томас Брамэлл.

В копилке "Ливерпуля" уже 19 побед в АПЛ, последняя из которых была одержана под руководством Юргена Клоппа в сезоне 2019/2020. С победой или ничьей в сегодняшней игре представитель Мерсисайда не только станет чемпионом, но и сравняется по этому показателю со своим главным соперником “Манчестер Юнайтед”.

Последний 20-й титул "красные дьяволы" завоевали при Алексе Фергюсоне в сезоне 2012/2013.

Противостояние "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - одно из важнейших в английском футболе. В последние годы ”Ливерпуль“ вернул себе статус самого титулованного клуба Англии, опередив МЮ по количеству кубков.

В настоящее время у мерсисайдцев 68 трофеев, в том числе 19 чемпионатов Англии и 6 еврокубков, а у “Манчестер Юнайтед” 67 наград. Таким образом, "Ливерпуль" восстановил историческое преимущество, которое он имел на протяжении большей части ХХ века.

Подопечные Арне Слота набрали 79 очков в 33 играх. За ними следует “Арсенал” Микеля Артеты с 67 очками за 34 игры. Хотя у "Арсенала" есть фактические шансы на чемпионство, это маловероятно. Для этого ”красные“ должны проиграть последние пять игр сезона, а ”артиллеристы" - одержать победу только в последних четырех матчах.

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