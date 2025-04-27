В Азербайджане проведены выпускные экзамены для учащихся IX классов - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Пираллахинском районах Баку, Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгеле, Геранбое, Нафталане, Шамкире (II часть), Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Лерике, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Агдаше, Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Барде, Тертере, Агдере и Лачыне.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамены в Баку также прошли для учащихся специальных школ (школ-интернатов, школ, расположенных в тюрьмах) и школ с обучением на английском и грузинском языках.

В экзаменах было предусмотрено участие 51 908 школьников.

По предварительным данным, один человек был выдворен с экзамена из-за обнаружения у него мобильного телефона, по факту будет проведено расследование.

С 28 апреля в Государственном экзаменационном центре будет начата обработка экзаменационных протоколов экзамена и карт с ответами. Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменных ответов, занимает время, планируется, что результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших пяти недель.

Отметим, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой свои вопросники.

Правильные ответы тестовых заданий (закрытого и кодируемого открытого типа) будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра в течение завтрашнего дня.

08:15

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Пираллахинском районах Баку, Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгеле, Геранбое, Нафталане, Шамкире (II часть), Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Лерике, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Агдаше, Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Барде, Тертере, Агдере и Лачыне.

Как сообщили в ГЭЦ, в экзаменах предусмотрено участие 51 908 школьников.

Экзамены в Баку также пройдут для учащихся специальных школ (школ-интернатов, школ, расположенных в тюрьмах) и школ с обучением на английском и грузинском языках.

Экзамены начинаются в 11:00, пропускной режим завершится в 10:45. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены в здание экзамена.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- Лист пропуска на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджана (включая участников младше 16 лет) – удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства – разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей – удостоверение беженца;

Участники без фотографии в удостоверении личности должны предоставить, помимо других документов, справку с фотографией, выданную учебным заведением (на справку наклеивается фотография участника размером 3x4см и заверяется печатью).

Источник: Report