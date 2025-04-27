 В Азербайджане проведены выпускные экзамены для учащихся IX классов - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане проведены выпускные экзамены для учащихся IX классов - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:15 - Сегодня
В Азербайджане проведены выпускные экзамены для учащихся IX классов - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Пираллахинском районах Баку, Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгеле, Геранбое, Нафталане, Шамкире (II часть), Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Лерике, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Агдаше, Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Барде, Тертере, Агдере и Лачыне.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамены в Баку также прошли для учащихся специальных школ (школ-интернатов, школ, расположенных в тюрьмах) и школ с обучением на английском и грузинском языках.

В экзаменах было предусмотрено участие 51 908 школьников.

По предварительным данным, один человек был выдворен с экзамена из-за обнаружения у него мобильного телефона, по факту будет проведено расследование.

С 28 апреля в Государственном экзаменационном центре будет начата обработка экзаменационных протоколов экзамена и карт с ответами. Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменных ответов, занимает время, планируется, что результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших пяти недель.

Отметим, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой свои вопросники.

Правильные ответы тестовых заданий (закрытого и кодируемого открытого типа) будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра в течение завтрашнего дня.

08:15

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Пираллахинском районах Баку, Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгеле, Геранбое, Нафталане, Шамкире (II часть), Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Лерике, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Агдаше, Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Барде, Тертере, Агдере и Лачыне.

Как сообщили в ГЭЦ, в экзаменах предусмотрено участие 51 908 школьников.

Экзамены в Баку также пройдут для учащихся специальных школ (школ-интернатов, школ, расположенных в тюрьмах) и школ с обучением на английском и грузинском языках.

Экзамены начинаются в 11:00, пропускной режим завершится в 10:45. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены в здание экзамена.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- Лист пропуска на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджана (включая участников младше 16 лет) – удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства – разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей – удостоверение беженца;

Участники без фотографии в удостоверении личности должны предоставить, помимо других документов, справку с фотографией, выданную учебным заведением (на справку наклеивается фотография участника размером 3x4см и заверяется печатью).

Источник: Report

Поделиться:
1175

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

В мире

Число погибших из-за взрыва в иранском порту возросло до 36 - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане температура понизится на 5-8 градусов

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане температура понизится на 5-8 градусов

В Азербайджане проведены выпускные экзамены для учащихся IX классов - ОБНОВЛЕНО

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Какой будет погода в Баку завтра?

Рейс Дубай-Москва сел в Баку из-за пьяного дебошира - ВИДЕО

Стала известна дата завершения выплат пенсий за апрель

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Последние новости

Самолеты Израиля нанесли удар по пригороду Хадас на южной окраине Бейрута

Сегодня, 20:10

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 19:25

Число погибших из-за взрыва в иранском порту возросло до 36 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

В Азербайджане температура понизится на 5-8 градусов

Сегодня, 18:55

Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал интервью AzTV - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане проведены выпускные экзамены для учащихся IX классов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Премьер Гренландии: остров никогда не будет чьей-то собственностью

Сегодня, 18:00

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану

Сегодня, 17:30

Кузину обещали $18 тыс. за убийство генерала Москалика

Сегодня, 17:15

Иран объявил 28 апреля днем общенационального траура

Сегодня, 17:05

Состоялся основной экзамен по общим знаниям онлайн-этапа конкурса «Восхождение»

Сегодня, 16:50

Пока рано говорить об условиях сделки по Украине, заявил Песков

Сегодня, 16:20

В Азербайджане с этой даты начинаются последние школьные каникулы

Сегодня, 16:05

В Таиланде планируют сократить длительность безвизового режима

Сегодня, 15:50

Стало известно, почему пропавшие в Баку девочки сбежали из дома - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить на север Индии

Сегодня, 15:40

Азербайджанские дзюдоисты завоевали на чемпионате Европы пять медалей

Сегодня, 15:35

Пресечена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана, трое задержаны, один нейтрализован

Сегодня, 15:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50