Я очень рад посетить Азербайджан - Масуд Пезешкиан

Я очень рад посетить Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.

"Мы не считаем Азербайджан чужим для нас, мы не считаем себя там чужаками. У нас общая история", - сказал он.

По его словам, народы Азербайджана и Ирана были вместе и в хорошие, и в плохие времена.

"Нашим главным приоритетом является поддержание тесных отношений с соседними странами. Между нами и Азербайджаном нет чувства отчужденности", - добавил он.