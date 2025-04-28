Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство

Достигнутые в ходе визита договоренности, подписанные документы еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство. Словом, у этого официального визита прекрасные политические результаты.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

Среди подписанных документов глава государства особо выделил Совместное заявление президентов. «Это очень серьезный документ, который указывает нам путь для будущего сотрудничества», - сказал он.