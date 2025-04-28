Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов

Став мощным голосом Глобального Юга, Азербайджан воспринимает учреждение этой платформы именно в Баку как высокую оценку своей деятельности в период председательства в Движении неприсоединения и на COP29.

Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесёт большой вклад в донесение голоса наших народов до мировой общественности, в защиту их прав и обеспечение их законных интересов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль выразил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

Глава государства отметил, что активное содействие Азербайджана диалогу между Глобальным Югом и Глобальным Севером, а также созданию атмосферы взаимопонимания, последовательное занятие сбалансированной позиции, направленной на достижение консенсуса, чего трудно добиться за многие годы, привели во время COP29 к достижению «Бакинского прорыва».

«На COP29, который прошел в Азербайджане и собрал около 80 тысяч участников из 197 стран, мы добились исторических успехов, и наша страна по праву гордится наследием COP29», — подчеркнул Президент Азербайджана.